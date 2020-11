Cele mai ieftine mașini electrice: Modele și prețuri pentru autovehiculele care nu poluează Mașinile electrice și chiar și cele hybride caștiga teren in fața celor clasice care folosesc combustibil pe benzina sau motorina. Asta și datorita confortului sporit pe care aceste autovehicule le ofera, dar și pentru grija crescuta pentru mediul inconjurator pe care din ce in ce mai mulți oameni o au. Marile orașe au impus deja taxe de poluare și adopta in continuu masuri pentru reducerea emisiilor de gaze, iar asta a contribuit la preferințele oamenilor in materie de mașini. Un studiu recent al celor de la Roland Berger arata ca numarul de modele electrice și hibride plug-in aflate la vanzare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

