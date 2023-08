Stiri pe aceeasi tema

- Un Airbus 321 al companiei Pegasus Air lines a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, dupa o amenințare cu bomba la bord, potrivit unor surse Realitatea Plus. Turnul de control al Aeroportului Internațional Otopeni a fost informat de catre pilotul unei aeronave, care a decolat din Istanbul, cu destinația…

- Un avion al companiei turce Pegasus Air lines a aterizat luni, 17 iulie, de urgența pe aeroportul Otopeni, in urma unei amenințari cu bomba la bord, potrivit unor surse oficiale citate de Hotnews.ro.Este vorba despre o aeronava Airbus 321, care zbura din Turcia spre Germania, pe ruta Istanbul - Dusseldorf.Forțele…

- Biletele de avion se vand scump, de regula, mai ales cele care sunt achiziționate in ultimele momente. Cand sa cumperi cele mai ieftine bilete de avion. Astazi va dezvaluim care sunt zilele in care gasești cele mai bune oferte. Cand sa achiziționezi bilete de avion mai ieftine. Care sunt zilele cu…

- S-a dat startul sezonului concediilor, insa tot mai mulți romani au parte de surprize neplacute in momentul in care iși aleg modalitațile de transport pana la destinațiile alese, prețurile fiind mult mai mari in comparație cu cele de anul trecut. Afla, din randurile de mai jos, cum sa gasești bilete…

- Cum incepe școala, din toamna. Structura anului școlar 2023-2024. Perioadele de cursuri, vacanțe și detalii pentru elevi Structura anului școlar 2023-2024 – calendar: Cursurile pentru anul școlar 2023—2024 vor incepe din 11 septembrie și vor dura 36 de saptamani, potrivit ordinului de ministru publicat…

- O femeie a calatorit singura in trei țari cu mai puțin de 300 de lei. A folosit un truc simplu care a ajutat-o sa gaseasca cele mai ieftine bilete de avion, iar nu puțini sunt cei care au ramas surprinși de ideea pe care aceasta a avut-o. Sabina Trojanova, in varsta de 29 de ani,... View Article

- O femeie a calatorit singura in trei țari cu mai puțin de 300 de lei. A folosit un truc simplu care a ajutat-o sa gaseasca cele mai ieftine bilete de avion, iar nu puțini sunt cei care au ramas surprinși de ideea pe care aceasta a avut-o. Sabina Trojanova, in varsta de 29 de ani,... View Article

- Peste 200 de rezidenti care au luat concursul de intrare in Rezidentiat dar au ramas fara loc cer suplimentarea numarului de locuri. Rezidentii care au ramas fara loc in urma concursului de intrare in Rezidentiat organizat in sesiune extraordinara din 14 mai sunt nemultumiti. Sustin ca, desi au luat…