Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa o crestere a tarifelor la biletele de avion, crestere generata de perioada concediilor, agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august. Altfel spus, calatorii care isi doresc un nou city-break in Europa sau familiile…

- Luna septembrie aduce bilete de avion mai ieftine cu 20% fata de cele din august Luna septembrie aduce bilete de avion mai ieftine cu 20% fata de cele din august, iar Danemarca, Belgia, Portugalia si Grecia sunt printre cele mai ieftine destinatii de toamna, potrivit unei agentii de turism online. Astfel,…

- Politistii de frontiera au depistat in primele 6 luni 150 de persoane care au prezentat documente false sau falsificate, in punctele de trecere a frontierei. Peste 300 de documente false sau falsificate au fost identificate de politistii de frontiera in acest an. In punctele de trecere ale frontierei,…

- Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski considera ca nu exista o altenativa pentru pace, el precizand, in discursul de sambata, ca este important ca Rusia sa vada sprijinul international pentru Ucraina si pentru o viata normala, scrie news.ro.“Grecia s-a alaturat declaratiei G7 privind garantiile…

- Ne aflam in ultima luna a sezonului estival, iar in cazul in care nu nu v-ați facut deja planuri de vacanța pentru aceasta toamna, puteți profita acum de ofertele companiilor aeriene pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. In acest moment, puteți gasi biletelor de avion ce au un preț care pornește…

- Luna viitoare va avea loc a noua ediție a Festivalului European de Teatru Eurothalia, organizat de Teatrul German de Stat din Timișoara. Biletele pentru cele 11 spectacole au fost puse in vanzare marți, 1 august. Vor participa trupe din Spania, Germania, Belgia, Austria, Franța, Letonia, Romania, Grecia,…

- Al doilea recital cameral al ediției actuale este programat pentru dupa-amiaza zilei de miercuri, 5 iulie 2023, cand, de la ora 18:00, la sala „Calistrat Hogaș” (Consiliul Județean Neamț), vor evolua, in calitate de soliști, violoncelistul Anton Niculescu și pianistul Viniciu Moroianu. Program: Johannes…

- O femeie a calatorit singura in trei țari cu mai puțin de 300 de lei. A folosit un truc simplu care a ajutat-o sa gaseasca cele mai ieftine bilete de avion, iar nu puțini sunt cei care au ramas surprinși de ideea pe care aceasta a avut-o. Sabina Trojanova, in varsta de 29 de ani,... View Article