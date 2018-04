Stiri pe aceeasi tema

- LeuLeului ii place bogația, ii place sa traiasca in lux, sa nu ii lipseasca nimic. Insa toata aceasta stare de bine se intreține doar cu bani. Mulți bani. De aceea, trebuie sa faca tot posibilul sa ii aiba.

- Cercetarile psihologice au demonstrat ca exista si un creier abdominal, localizat in zona plexului solar. Acesta este responsabil cu multe din reflexele neconditionate pe care oamenii le au, care sunt declansate in primul rand de frici si programari.

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- Data nasterii: Ziua 1Daca te-ai nascut in prima zi a lunii esti un adevarat lider, ambitios si cu o dorinta puternica de a avea succes. Esti independent si nu-ti plac restrictiile de niciun fel. Rutina te frustreaza, esti un pionier, un jucator, un initiator. Esti foarte creativ, gandesti rapid,…

- Ce se intampla cu acesti nativi si care este anul in care vor avea cel mai mare succes. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie in urmatorii 10 ani. Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca…

- TaurNu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie! A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul…

- Natalia Gordienko a avut prima sa apariție publica dupa naștere. Artista a povestit in exclusivitate despre maternitate și a confirmat ca a nascut in decembrie un baiețel. „Ma simt foarte bine, ma simt diferit. Niciodata nu am crezut ca viața se schimba dupa naștere, dar se pare ca e așa. Viața mea…

- Ca fiecare an, si anul 2018 vine cu urcusuri si coborasuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai norocoase zodii, scrie realitatea.net.RAC Daca anul 2017 a fost un an plin de dezamagiri pentru acesti nativi, anul 2018 va veni doar cu soare si voie buna.