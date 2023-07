Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii iulie aduce noi provocari pentru mai multe zodii. O parte dintre nativi vor ieși in evidența, in timp ce alții vor trece prin schimbari mari. Luna lui cuptor va aduce și puțina suferința pentru anumite zodii, care vor fi nevoite sa puna capat unei casnicii toxice. Cunoscutul astrolog…

- Luna iulie vine cu provocari pe plan profesional pentru unii nativi, care vor ramane fara locul de munca. Acest moment ii va destabiliza din punct de vedere emoțional, mai ales daca au lucrat in același loc de mai mulți ani.

- Doar doua zodii din cele 12 din horoscop vor avea noroc uriaș in luna iunie. Acești nativi vor avea noroc in cariera, la bani, dar și pe toate planurile. Se vor bucura de cea mai buna perioada de pana acum și la locul de munca vor fi in centrul atenției. Iata care sunt nativii norocoși!

- Inceputul verii vine cu noroc in dragoste pentru nativii care și-au pierdut speranța ca vor ieși din unele relații. Pentru cei care nu se mai ințeleg cu partenerul, in luna iunie, pot ajunge la desparțire, dupa o perioada in care lucrurile au fost complicate pe plan sentimental.

- Niciun semn zodiacal nu este 100% bun sau 100% rau. Fiecare zodie vine ”la pachet” cu plusuri și minusuri. In timp ce unele zodii sunt renumite pentru punctualitate sau corectitudine, altora li s-a dus reputația de rele, iubarețe sau mincinoase.

- Mercur retrograd in Taur iși face simțita prezența și va rezolva o serie de probleme in relații. Patru nativi din zodiac se apropie din ce in ce mai mult de partenerul lor de viața saptamana aceasta și se bucura din ce in ce mai mult unult de altul.

- Doua zodii se vor bucura de bani și belșug, pana la sfarșitul acestei primaveri, aceștia pot scapa de multe probleme și pot sa-și vada visele cu ochii. Sunt doua zodii care se bucura de mulți bani in urmatoare perioada, iar pana la vara pot spune ca au dat lovitura. Nativii vor primi o marire de salariu…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Nativii se vor bucura de cea mai buna perioada de pana acum și vor avea reușite pe toate planurile. Daca pana acum au avut destul de multe cheltuieli, de acum incolo lucrurile vor decurge perfect pentru ei și se vor imbogați rapid.