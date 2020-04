„Cele mai frumoase trotuare din România”, construite fără autorizație la Timișoara, au „strămoși” în alte orașe FOTO „In zona centrala se lucreaza la trotuare și, din ce in ce mai clar e cat de frumos o sa arate toata aceasta zona, cand trotuarele vor fi finalizate, vom avea și cele mai frumoase trotuare din Romania. Asigur lucrul acesta”, declara cu mandrie primarul saptamana trecuta, incredințandu-și concitadinii ca vor putea admira „trotuarele frumoase” […] Articolul „Cele mai frumoase trotuare din Romania”, construite fara autorizație la Timișoara, au „stramoși” in alte orașe FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

