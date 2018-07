Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de sambata seara a cauzat inundarea a sapte gospodarii din municipiul Dragasani, precum si a unei portiuni din strada Progresului. Pompierii au stat intreaga noapte ca sa scoata apa din case, cu ajutorul motopompelor.

- Culturi agricole distruse de mistreți, de asta au parte localnicii din satul Lazești, comuna Scarișoara. Munca și investiția lor s-a dus pe apa sambetei dupa ce animalele salbatice au dat iama pe terenurile lor. Terenuri intregeri de cartofi au fost distruse de animale. Localnicii sunt disperați fiindca…

- Au trecut prin multe impreuna, au traversat perioade mai bune sau mai grele, dar au mers mai departe, umar la umar, mana in mana și au ajuns la 50 de casatorie. Povestea de viața – despre iubire, ințelepciune și tenacitate – a cuplurilor ”de aur” racarene, a fost premiata sambata de administrația de…

- O expozitie fotografica inedita va fi vernisata vineri, 18 mai, la Muzeul Judetean Gorj din Targu Jiu. Este vorba de colectia de fotografii „Conacele Motrisorenilor - Gospodarii traditionale de pe cursul superior al Vaii Motrului",...

- Mai multe gospodarii din localitati ale judetului Mehedinti au fost inundate, marti seara, in urma ploilor abundente, iar pompierii au actionat in noaptea de marti spre miercuri pentru evacuarea apei.

- Un antreprenor din satul Bravicea, raionul Calarași a susținut inițiativa primariei de a instala o poarta in stil rustic, de lemn cu roți de caruța și casuțe minuscule, in apropierea casei de cultura. Proiectul in valoare de 12 mii de lei, a fost achitat in jumatate. 6 mii de lei alocați de catre consiliul…

- Nu doar ghioceii ies de sub zapada primavara ci și mașinile de epoca. Sambata pe Platoul Obeliscului lui Horea din Cetatea Alba Carolina va avea loc editia 2018 a Retro Paradei Primaverii. Evenimentul va fi organizat, in aceeasi zi, in alte 26 de orase ale tarii. La Alba Iulia, expoziția va fi deschisa…