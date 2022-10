Stiri pe aceeasi tema

- Au fost cațiva ani buni in Romania in care mulți șoferi familiști sau cei cu mici afaceri cumparau mașini break, fiind considerate unele dintre cele mai bune opțiuni mai ales datorita spațiului și confortului pe care il ofera. Articolul Cele mai bune break-uri pe care poți sa le cumperi in 2022 apare…

- Ne plac la nebunie mașinile europene, in special cele germane. Sunt pragmatice și elegante și indiferent daca au fost construite ca mașini de performanța sau nu, mașinile germane respecta niște valori puternice. Articolul 5 mașini germane pe care sa le cumperi in 2022 apare prima data in Curierul National…

- O explozie de culori și frumusețe cuprinde in aceste zile serele horticultorilor de la Viișoara. Au inflorit crizantemele iar clienții au inceput sa apara. Horticultorii le vand direct de acasa, au deja clienți fideli din zona dar ii puteți gasi și in piața centrala din Turda in zilele urmatoare. Prețurile…

- O ancheta preliminara referitoare la avariile suferite de cele doua gazoducturi Nord Stream in partea daneza a Marii Baltice arata ca scurgerile de gaze ce au avut loc recent au fost cauzate de ”puternice explozii”, a declarat poliția din Copenhaga intr-un comunicat dat publicitații marți, 18 octombrie.…

- Europa este un continent caracterizat prin atat de multa diversitate, cu atat de multe țari, fiecare cu propria sa cultura și istorie, care se reflecta in toate produsele pe care le realizeaza. Iar automobilele nu fac nicio excepție. Articolul Cele mai bune mașini in care sa colinzi Europa. 3 alternative…

- SUV-urile continua sa fie una dintre alegerile șoferilor din toata lumea dar și din țara noastra. Articolul Cele mai bune alternative daca iți dorești un SUV dar nu vrei Dacia Duster apare prima data in Curierul National .

- Nu este de mult un secret faptul ca mașinile europene sunt pur și simplu minunate. Cu toate acestea, ele tind de cele mai multe ori sa fie neglijate de straini cand vine vorba de topuri cu mașini puternice. In ciuda faptului ca europenii vin cu unele dintre cele mai bune mașini facute vreodata, topurile…

- Intr-o era a digitalizarii, in care numarul dispozitivelor conectate crește exponențial, iar soluțiile de cloud, inteligența artificiala și machine learning genereaza oportunitați pentru intreaga economie și societate, internetul capata un rol tot mai important. In același timp, atacurile cibernetice…