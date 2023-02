Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan e mai fericita ca niciodata, iar chiar de Ziua Indragostiților, impresara a ales sa-și faca publica relația. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro vorbește despre barbatul langa care se simte cu adevarat iubita și implinita!

- Ministerul de Interne are, marti, o postare pe Facebook cu aluzie de Ziua Indragostitilor, alaturi de o fotografie cu politisti din echiopa de interventie rapida: ”Cele mai frumoase declaratii se fac, nu se dau”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primele mesaje scrise de Ziua Indragostitilor au inceput sa apara in jurul anului 1400. Cel mai vechi mesaj scris de Sfantul Valentin, care exista inca, a fost o poezie scrisa in 1415 de Charles, duce de Orleans, sotiei sale, in timp ce era inchis in Turnul Londrei, in urma capturarii sale in batalia…

- Bomboanele oferite de Ziua Indragostiților, BOMBE de E-uri. Avertismentele specialiștilor Bomboanele oferite de Ziua Indragostiților, BOMBE de E-uri. Avertismentele specialiștilor InfoCons avertizeaza ca bomboanele oferite cadou de Ziua Indragostiților au pana la 10 E-uri. Citește și: Mesaje de Valentine’s…

- MESAJE de Ziua Indragostiților. Declarații pentru persoana iubita de Valentine`s Day, 14 februarie 14 februarie este Ziua Indragostiților, sarbatorita tot mai mult și in Romania, mai ales de tineri. Este ziua in care iubiții iși trimit mesaje de dragoste. Mai jos gasiți o serie de mesaje, declarații…

- Ziua Indragostiților, 14 februarie, este una deosebita pentru cupluri. Daca ești in cautarea unor mesaje romantice de Sf. Valentin, am realizat pentru tine o selecție de declarații, urari și felicitari pentru iubita/iubitul sau soția/soțul tau. De Valentine's, exprima-ți iubirea intr-un mod inedit.

- MESAJE de Ziua Indragostiților, romantice, frumoase și haioase pe care sa le transmiți iubitei sau iubitului Indragostiții nu au nevoie de o zi anume pentru a-și impartași dragostea, dar parca Valentine’s Day, pe care o sarbatorim pe 14 februarie, a devenit prilejul perfect pentru a o face. Daca in…

- Valentine’s Day este sarbatorita anual pe data de 14 februarie. In aceasta zi, indragostitii din intreaga lume isi fac declaratii de dragoste și iși ofera cadouri speciale. Totuși, daca nu va aflați langa iubit sau iubita sau pur si simplu nu reușiți sa va vedeți, va recomandam sa le trimiteți mesaje…