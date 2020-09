Stiri pe aceeasi tema

- Sunt sute de locuri de vizitat in Romania deosebit de frumoase și bogate in legende și istorii. Romania este uimitoare prin varietatea obiectivelor sale turistice, de la rezervații naturale salbatice, chei spectaculoase și peșteri unice in lume, la cetați, vestigii antice, castele renovate, muzee sau…

- Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dincu, a vizitat un spital din Falticeni fara sa poarte masca. Iata ce reacție a avut cand a fost intrebat de presa locala de ce a procedat așa.Citește și: In Romania lucrurile se vor inrautați - Toamna 2020, un anotimp cu recorduri istorice…

- Calatoriile sunt mereu o sursa de energie pozitiva, entuziasm si ne permit sa ne descoperim pe noi insine, alaturi de alte destinatii minunate din Romania. Chiar daca nu dispuneti de foarte mult timp la dispozitie, asta nu inseamna ca nu ar trebui sa porniti la drum. Si un weekend este indeajuns pentru…

- Romania se confrunta cu o creștere accelerata a numarului de noi cazuri. In condițiile in care din ce in ce mai multe state europene ne impun restricții, romanilor nu le ramane decat sa descopere fie obiectivele turistice autohtone, fie atracțiile...

- Ludovic Orban a precizat ca anul acesta, nu va merge in vacanța și i-a indemnat de asemenea pe romani sa-și viziteze țara, deoarece avem locuri destul de frumoase. "Mi-e teama ca nu o sa merg in vacanța. Eu i-am indemnat pe romani sa mearga in vacanța, in Romania. I-aș indemna sa mearga in locuri frumoase…

- "La toamna ne așteptam la un tsunami", este semnalul de alarma tras de managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea. El spune ca in Romania asistam la o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus și ca cei care susțin ca nu exsta Covid sau decese ar trebui sa raspunda penal.…

- Monitorul de Cluj va ofera 5 locații inedite pe care le puteți vizita în acest weekend, în apropiere de Cluj-Napoca. Stufarișul de la Sic Cea mai mare întindere de stuf din România, dupa Delta Dunarii, alaturi de cel mai adânc lac natural dulce al României…

- Studiu alarmant: cate locuri de munca se pierd in Romania. Avertisment dur din partea analistilor economici din Uniunea Europeana! Noua milioane de angajati risca sa devina someri in anul urmator.