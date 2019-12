Cele mai frumoase filme de Craciun: recomandari de vazut in vacanta de iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de iarna a elevilor, in anul scolar 2019 - 2020 va dura trei saptamani si coincide cu vacanta intersemestriala. Elevii vor avea vacanta de Craciun in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie...

- Astazi este ultima zi de școala din semestrul I al anului școlar 2019 – 2020, dar și din anul 2019. Elevii intra in vacanța de iarna, care coincide cu vacanța intersemestriala. Elevii și preșcolarii se vor bucura din plin de zile libere, mai bine spus, de 23 de zile de vacanta, deoarece ei se intorc…

- Ziarul Unirea Din 21 decembrie, elevii și preșcolarii intra in vacanța de iarna, care ține trei saptamani. Cand mai au elevii vacanțe Din 21 decembrie, elevii și preșcolarii intra in vacanța de iarna, care ține trei saptamani. Cand mai au elevii vacanțe In anul școlar 2019 – 2020, vacanța de iarna a…

- Ziarul Unirea (P) Fotbalul intra in vacanța de iarna Am trecut de jumatatea lunii decembrie, astfel ca ne apropiem cu rapiditate de cea mai așteptata perioada a anului, vacanța de iarna. Craciun, Revelion, distracție, cadouri, sunt cuvintele cele mai populare in acest sezon. Pentru iubitorii fotbalului…

- Vacanța de iarna 2019-2020 incepe pe 21 decembrie 2019 pentru cei peste 1,4 milioane de copii din invațamantul preșcolar și primar. Timp de trei saptamani, ei vor lua o pauza de la cursuri pentru a se bucura de vacanța de Craciun. Pentru elevi, a inceput numaratoarea inversa pana la vacanța de iarna,…

- Urmeaza cea mai frumoasa perioada din an, sarbatorile de iarna. Rețeta pentru o seara perfecta petrecuta in familie este un film bun vizionat intr-o atmosfera relaxanta, iar pentru asta noi iți spunem secretul. Daca te-ai saturat de “Singur Acasa”, l-ai vazut de prea multe ori și nu mai are farmec pentru…

- Chiar daca pana la sarbatorile de iarna au mai ramas aproape doua luni, magazinele sunt in febra pregatirilor. Nelipsit din tablou este, desigur, pomul de Craciun, pentru care designerii au pregatit cele mai deosebite si creative jucarii.

- Vacanta de iarna a elevilor este programata in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie 2019, conform structurii anului scolar anuntate de Ministerul Educatiei. In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene…