Cele mai frumoase destinatii ecoturistice din Romania vor fi promovate in cadrul unei initiative intitulate "Saptamanile ecoturistice ale Romaniei", parte a unu program derulat in premiera in tara noastra, urmand sa fie postate pe canalul de Youtube Descopera Eco-Romania, filme care prezinta aceste zone. "Pentru sapte saptamani la rand vom arata publicului cate un film despre cele mai spectaculoase, frumoase, pline de farmec eco-destinatii, vazute prin obiectivul fotografului de natura Mihai Moiceanu. Primul lansat, astazi (26 noiembrie - n.r.), este trailerul Descopera Eco-Romania. Apoi, pe rand,…