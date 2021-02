Stiri pe aceeasi tema

- Republica Dominicana, Maldive si Egipt sunt cele mai cautate destinatii la editia de primavara a Targului de Turism online, interesul romanilor pentru destinatii exotice fiind in continua crestere, potrivit solicitarilor primite de agentiile de turism. Targul de Turism online se desfasoara in perioada…

- Romexpo, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, organizeaza in perioada 18 - 21 februarie Targul de Turism al Romaniei - editia virtuala, pe platforma fiind inscrisi 125 de participanti. Expozantii, din Romania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Tunisia, au pregatit…

- Vacanța s-a incheiat, dar pentru cei mai tineri iubitori de animație, aventura continua! Dupa succesul primei ediții Animest desfașurate exclusiv online, organizatorii celui mai mare eveniment autohton dedicat filmelor de gen au decis sa prelungeasca experiența festivalului, oferind spectatorilor din…

- In campania de promovare a destinațiilor de vacanța care merita vizitate, chiar și in timp de pandemie, The New York Times, a inclus Romania in cele 52 de sugestii. Unul dintre cititorii ziarului, care avea origini basarabene dar nu fusese in țara noastra, a scris despre frumusețile pe care le-a putut…

- Ministrul a precizat ca, deși prelungirea se putea face pana la finalul anului școlar, a refuzat, pentru ca dorește deschiderea cat mai repede a școlilor.„Avem maine (miercuri – n.red.) ședința de guvern. Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput…

- Organizatorii festivalului Neversea au anunțat data la care va avea loc ediția din anul 2021. Cea de-a patra ediție a festivalului va avea loc in luna iulie, ca și in anii precedenți. Ediția 2021 a festivalului de muzica electronica Neversea va avea loc in perioada 8-11 iulie. „Fanii celui mai mare…

- Cea de-a treia editie a Festivalului Filmului Palestinian incepe joi, timp de cinci zile urmand sa fie difuzate online pe platforma Eventbook opt filme. Organizatorii au mai pregatit cinci evenimente de tip Q/A cu invitati speciali care vor fi transmise in fiecare seara prin live streaming…