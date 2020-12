Cele mai frumoase 25 filme de dragoste de văzut în doi! Serile de iarna sunt mult mai frumoase cand urmarești filme de dragoste impreuna cu jumatatea ta. Descopera cele mai apreciate, premiate și indragite filme de dragoste, de la peliculele clasice, la filmele moderne din ultimii ani. Profita de timpul tau liber și deconecteaza-te cu cele mai frumoase filme de dragoste ale ultimului deceniu. Vei redescoperi idile nemuritoare, actori renumiți, pelicule premiate adesea la Gala Oscar și tema eterna a iubirii, care innobileaza orice poveste. Filme de dragoste dramatice, cu actori renumiți Pacientul englez – The English Patient 1996 Unul dintre cele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul „Cea mai frumoasa casa din Banat”, organizat de Muzeul Național Banațean din Timișoara a ajuns astazi la final. Cei care au dorit sa participe au fost invitați sa trimita Muzeului Banatului poza propusa, iar un juriu a desemnat 12 imagini finaliste, clasamentul fiind in cele din urma decis…

- Este secretul pe care familia regala britanica l-ar fi vrut pentru totdeauna ingropat. Din pacate pentru reputatia acestei familii, n-a fost chiar asa. In 1987, s-a descoperit ca Regina Elisabeta a II-a are doua verisoare ascunse, Katherine si Nerissa Bowes-Lyon.

- Cel mai mare sindicat din educatie – FSLI – a adresat Guvernului un apel pentru dotarea de urgenta a scolilor cu infrastructura necesara pentru invatamantul online. Printre cereri se numara si acordarea un spor de radiatii pentru riscuri din timpul orelor online.

- Soarta tragica a unui cioban din Gorj. A plecat și nu s-a mai intors vreme de un an de zile. Ce a facut el in tot acest timp? Familia a ingropat pe altcineva in locul sau crezand ca este chiar el.

- Pentru a avea o gradina cu flori frumoase primavara, ea trebuie pregatita cu jumatate de an inainte. Toamna este cea mai buna perioada pentru a planta multe dintre florile care va vor bucura primavara urmatoare. Odata plantați, bulbii vor intra in repaus vegetativ peste iarna si se vor trezi la viata…

- Primarul ales al Capitalei a avut o replica celebra, din filmul „Casablanca”, dupa vizita la Ministerul Transporturilor, impreuna cu premierul Ludovic Orban și ministrul Lucian Bode. „E inceputul unei frumoase prietenii”, a spus el.

- Ele au fost denumite cele mai frumoase femei din lume. Deși nu exista o unitate de masura exact a frumuseții, la un moment dat s-au facut clasificari, iar aceasta lista se bazeaza pe sondaje și cautari pe internet. Aici veți descoperi primele șase cele mai frumoase chipuri din lume

- Preotul ortodox Ioan Panusciac in varsta de 53 de ani a fost internat initial Spitalul din Satu Mare cu pneumonie. Ulterior el a fost transferat la spitalul din Carei, acolo unde a si murit. In momentul in care familia a mers la spital sa-i ridice trupul, a avut parte de un soc. Parintele…