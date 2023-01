Stiri pe aceeasi tema

- In timpul discursului de acceptarea a premiului, la Globurile de Aur 2023 de la Los Angeles, actorul Eddie Murphy, 61 de ani, a ras de Will Smith și de legendara palma pe care acesta i-a aplicat-o orezentatorului Chris Rock, la Oscarurile de anul trecut, din martie, scrie Daily Mail.Eddie Murphy a primit…

- Productia de televiziune "House of the Dragon" a castigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 80-a gala a Globurilor de Aur, atribuite marti seara de Asociatia Presei Straine din Hollywood (HFPA), relateaza contul de Twitter al evenimentul.

- Productia de televiziune "Abbott Elementary" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 80-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata marti seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului,…

- Lungmetrajul "The Banshees of Inisherin" a castigat marti seara, in cadrul celei de-a 80-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

- Colin Farrell a castigat marti seara, in cadrul celei de a 80-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film de comedie /musical, informeaza contul de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA).

- Zendaya a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial dramatic datorita rolului interpretat in productia de televiziune "Euphoria", marti seara, la cea de-a 80-a gala de decernare a Globurilor de Aur, distinctii atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Nominalizarile la principalele categorii pentru a 80-a editie a Globurilor de Aur, care vor fi decernate marti seara, includ "The Banshees of Inisherin", o tragicomedie ce pune in scena finalul abrupt al unei prietenii pe o insula irlandeza imaginara in anii 1920, cu opt nominalizari, urmata de suprarealistul…