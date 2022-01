Cele mai eficiente remedii care scad zahărul din sânge. Salvare pentru persoanele cu diabet zaharat CEAIUL VERDE scade glicemia și este un bun inlocuitor al cafelei in cazul celor cu boli cardiovasculare. Se consuma zilnic 1-2 cani cu ceai verde, in prima parte a zilei. Acest ceai are efect energizant, din cauza conținutului de teina.AFINUL are acțiune hipoglicemianta, grație mirtilinei din compoziția plantei. Se recomanda ceaiul din frunze și fructe de afin, preparat din o mana de frunze și (sau) fructe uscate la o cana cu apa. Se beau 2-3 cani pe zi. Ajuta la scaderea glicemiei, amelioreaza retinopatia și tulburarile de vedere, inchide ulcerațiile.SCORȚIȘOARA scade nu numai zaharul din sange,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rețeta de vin fiert. Vinul fiert nu trebuie sa lipseasca de pe masa in perioada sarbatorilor de iarna. Este o bautura delicioasa, fierbinte și poate fi preparata in mai multe moduri, in funcție de ingredientele dorite. Rețeta de vin fiert. Iata cele mai bune condimente pentru vinul fiert Iata cum prepari…

- CEAIUL VERDE scade glicemia și este un bun inlocuitor al cafelei in cazul celor cu boli cardiovasculare. Se consuma zilnic 1-2 cani cu ceai verde, in prima parte a zilei. Acest ceai are efect energizant, din cauza conținutului de teina.AFINUL are acțiune hipoglicemianta, grație mirtilinei din compoziția…

- Macul este cunoscut pentru efectele sale calmante și sedative, acesta a fost folosit ca leac înca din timpurile vechi. Considerate mici uzine de medicamente, semințele de mac se pot mândri cu un conținut bogat de minerale, precum calciu, mangan, magneziu, zinc, cupru, seleniu. Semințele…

- Combinatia de miere cu scortisoara este un miracol natural incredibil de eficient pentru numeroase conditii de sanatate. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Ceapa are excelente calitați hipoglicemiante. Poți consuma 2 linguri de suc de ceapa diluat intr-un pahar cu apa, la o ora dupa masa.Frunzele de dud negru ajuta la scaderea glicemiei și inhiba enzimele din metabolismul glucidic. „Se consuma sub forma de pulbere, macerat sau infuzie. Tratamentul se face…

- Cu siguranța ai auzit de șerbet. Este un desert congelat indulcit, facut cu fructe și un fel de produse lactate, cum ar fi laptele sau smantana. Uneori albușurile sunt folosite la prepararea șerbetului. Cuprins: Cum se face șerbet Cum faci șerbet in blender Șerbet și sorbet Cum il depozitezi Cu ce sa…

- La fața locului au fost mobilizate de urgența doua echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Oradea, cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma.,,In momentul sosirii forțelor de intervenție la locul evenimentului, flacarile se manifestau violent la deșeuri depozitate pe…

- Creierul este centrul de control al organismului și trebuie gestionat foarte bine de-a lungul anilor. Creierul ne ajuta sa ne mișca sau sa gândim, iar din acest motiv trebuie alimentat cu o serie de vitamine, nutrienți, minerale, antioxidanți sau acizi grași…