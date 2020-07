Stiri pe aceeasi tema

- Masca de unica folosința iși pierde din capacitatea de protecție, daca este utilizata din nou, deoarece foarte multi microbi raman pe suprafata tesaturii, spune medicul infectionist Carmen Dorobat.

- Masca refolosita nu asigura o protecție impotriva coronavirusului așa cum ar trebui, transmite Mediafax.Medicul infectionist Carmen Dorobat susține ca masca refolosita isi pierde din capacitatea de protecție deoarece foarte multi microbi raman pe suprafata tesaturii. Aceasta a afirmat…

- Inca de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție a devenit un accesoriu indispensabil, iar specialiștii avertizeaza din nou ca doar folosirea ei in mod corect ne poate proteja de infectarea cu virusul ucigaș. De ce nu este bine sa porți masca de protecție pe barbie sau pe gat. Avertismentul…

- Reprezentantii PSD spun ca premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei "s-au laudat obsesiv" ca Romarm va produce masti ieftine pentru romani, insa "dupa o luna, rezultatul este doar gargara liberala - #zero masti ajunse la populatie". "Masca de protectie ajunge simbolul fatarniciei liberale: Orban…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat de ce nu a purtat masca luni in Parlament. „Sub o forma de gluma am vrut sa transmit faptul ca am o suferința la nas. Am o deviație de sept, depistata in urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a declarat Marcel Ciolacu.…

- COVID-19 este o boala infectioasa provocata de noul coronavirus si afecteaza celulele odata ce patrunde prin caile aeriene in plamani. Oamenii care sufera de astm, de boli precum bronhopneumopatia obstructiva cronic sau de fibroza chistica ar putea respira cu dificultate atunci cand poarta…

- Astfel, patru cluburi din primul eșalon englez au contactat o companie cu sediul in Dubai, pe nume Altitude Mask, pentru a procura jucatorilor și membrilor staff-urilor tehnice, o masca de protecție revoluționara pe care o vor purta in mod obligatoriu la antrenamentele cu grupul, programate in luna…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca primele estimari arata romanii vor avea nevoie de un necesar de circa 100 de milioane de masti de protectie dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai. Pretul per masca ar trebui sa fie de aproximativ 2 lei. Ministrul sustine ca in acest sens a avut discutii…