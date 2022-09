Stiri pe aceeasi tema

- Fierea este un organ mic sub forma de para care se situeaza direct sub ficat, pe partea dreapta superioara a abdomenului. Intr-un organism sanatos, acest organ are o culoare galbena, este alcalina și neiritabila și are o consistența fluida sau ușor vascoasa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Ceaiul care te ajuta sa dormi mai bine! Conform unui studiu de caz, lumea bea, in medie 3,8 miliarde de litri de ceai pe an. Ceaiurile din plante au fost folosite de mult timp pentru relaxare și somn. Exista dovezi științifice care susțin ca ceaiurile din plante sunt o modalitate holistica de a reduce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, la Digi24, ca infectiile nosocomiale reprezinta o realitate si ca intr-un an pot aparea aproximativ 200.000 de astfel de imbolnaviri, dar nu toate aceste infectii din spitale pun viata in pericol, informeaza News.ro . Alexandru Rafila a estimat la 200.000…

- Ministrul Sanatații vrea sa impuna o limita minima de raportare a infecțiilor intraspitalicești de 3%. Media europeana este intre 6 și 8 la suta. Infecțiile nosocomiale din spitale sunt in continuare „ascunse sub preș”, o recunoaște chiar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a declarat ca…

- Trei spitale militare redeschid sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Unul este din Timișoara. Spitalul Militar de Urgența „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu, Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu exista o tara care sa nu aiba infectii nosocomiale, explicand ca acestea trebuie tinute sub control deoarece nu pot fi eliminate. El a mentionat ca in Romania au fost raportate si procente de infectare de 0,2, ceea ce este "putin credibil", anunța…

- Cristian Melnic, un tinar de 22 de ani, recent licențiat in tehnologia alimentelor, deja de doi ani cultiva plante medicinale pe dealurile din Dobrogea (mun. Chișinau) și Climauții de Jos (r-nul Șoldanești). Face din ele ceaiuri, suplimente alimentare incapsulate și chiar seruri cosmetologice. Pentru…

- Cel putin 5 femei din 10 au macar o infectie urinara in timpul vietii. Statisticile arata ca este mai frecventa in randul femeilor decat al barbatilor, iar gravidele, lauzele si pacientele aflate la menopauza reprezinta o categorie aparte predispusa la episoade repetate de infectii urinare. Pe langa…