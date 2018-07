Cele mai cunoscute şi ciudate teorii ale conspiraţiei despre preşedinţii SUA Imaginatia bogata de care dau dovada unii, coroborata cu o serie de intamplari, mai mult sau mai putin controversate, au dat nastere in timp unei adevarate culturi a teoriei conspiratiei, foarte in voga in special peste Ocean. La toate acestea au contribuit indirect si presedintii celei mai puternice natiuni, SUA, prin actiunile si prin numeroasele scandaluri in care au fost implicati de-a lungul timpului. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

