Cele mai cunoscute melodii din lumea jocurilor de noroc Este vorba despre adrenalina, despre senzațiile traite pe muchie de cuțit la jocuri precum poker, ruleta, blackjack, sloturi sau pariuri. In același timp, este evident mirajul riscului enorm, dar și al potențialelor caștiguri fabuloase, care pot schimba fundamental viața unei persoane.De la Viva Las Vegas la Poker FacePrintre cele mai cunoscute melodii legate intr-un fel sau altul de gambling nu putem sa nu menționam melodia lui Lady Gaga - Poker Face. Versurile fac referire la jocuri de carți, la intuiția jocurilor, la distracția și adrenalina caracteristice jocului de poker. Evident, melodia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

