Stiri pe aceeasi tema

- Kievul are capacitatea de a-si recupera si repara echipamentele avariate si de a le readuce in lupta, a declarat joi secretarul american al apararii, Lloyd Austin, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru apararea Ucrainei care a avut loc la Bruxelles, relateaza CNN, informeaza News.ro.Secretarul…

- Azi și maine, Sorin Pop și motocicleta galbena incearca sa cucereasca podiumul in Grecia. „E spectaculos aici! Adrenalina pura in aer, gladiatori gata de lupta!”, a transmis bistrițeanul. In acest weekend, in Grecia, are loc Campionatul Național și European BMU. Bistrița nu putea lipsi de la un astfel…

- Echipele FCU Craiova 1948 și FC Voluntari se infrunta, vineri seara, de la ora 20:00, in barajul de Playout pentru Conference League. Invingatoarea acestui meci va mai disputa apoi un baraj cu formația care se va clasa pe ultima treapta a podiumului in Playoff-ul din Liga 1. Pe meciul dintre FCU Craiova…

- Pentru prima data dupa ce a fost atacat cu un cutit in Statele Unite, in august 2022, in timpul unui incident care ar fi putut sa il coste viata, scriitorul britanic Salman Rushdie a reaparut joi seara in fata publicului din New York la gala unei organizatii care militeaza pentru

- FCSB a caștigat cu Sepsi, scor 3-1, și ține in continuare aproape de liderul Farul. Roș-albaștrii sunt la 3 puncte in spatele echipei lui Gica Hagi, cu 3 etape ramase pana la final. Lupta pentru titlu se va da in doi in ultimele 3 runde. CFR Cluj a remizat cu CSU Craiova scor 1-1, și e la 7 puncte de…

- Evenimentele de violența și agresivitate, petrecute in ultima vreme in școlile romanești, au provocat un val uriaș de reacții in spațiul public. Percepția generala, propagata de presa și de diverse vedete și persoane publice , este ca tinerii de azi sunt mult mai violenți și agresivi decat cei din generațiile…

- S-au grabit cu miile in Ucraina, multi dintre ei americani care au promis sa aduca experienta militara, bani sau provizii pe campul de lupta al unui razboi de aparare. Ziarele din zonele lor de bastina le-au salutat angajamentul, iar donatorii i-au sustinut cu milioane de dolari. Acum, dupa un an de…