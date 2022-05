Cele mai controversate prestatii din semifinala 2 Eurovision 2022 Eurovision Song Contest a ajuns anul acesta la ediția cu numarul 66. Cea de-a doua semifinala a avut loc aseara și a fost transmisa live, in toata lumea, de la Torino. 18 țari au concurat pentru unul dintre cele 10 locuri din marea finala de sambata. Seara a fost una incendiara, plina de momente care șocheaza. Mulți dintre artiștii care au urcat pe scena de la Torino și-au dorit sa iasa in evidența. In acest scop, au folosit tot felul de elemente surpriza. De la pamflet la adresa bisericii catolice, la hard rock și barbați in rochii…