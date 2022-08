Cele mai controversate cizme din 2023! Rihanna a început deja să le poarte! Cele mai controversate cizme din 2023! Rihanna a inceput deja sa le poarte! Moda nu este intotdeauna pe placul tuturor. Exista intotdeauna piese și accesorii ușor de integrat in orice ținuta și care satisfac mai toate gusturile. La polul opus, exista și piese in trend pe care majoritatea oamenilor nu le-ar purta niciodata. Vedetele insa, de obicei, imbrațișeaza pana și cele mai ciudate dintre trenduri. Rihanna, spre exemplu, a fost surprinsa recent purtand cele mai controversate cizme propuse pentru 2023. In ciuda temperaturilor ridicate, vedeta a fost vazuta purtand cizmele marca Y/Project. Sunt… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american A$AP Rocky, partenerul Rihannei, a fost acuzat pentru rolul sau intr-un atac cu arma din noiembrie anul trecut, la Hollywood, au anuntat luni autoritatile din Los Angeles, California, potrivit CNN. Pe numele real Rakim Mayers, muzicianul de 33 de ani se confrunta cu doua acuzatii de…

- Echipamentul dvs. nu poate funcționa la capacitate maxima fara un motor bine intreținut. Exista cateva aspecte de care trebui sa țineți cont, atunci cand vine vorba de piese motor . Aflați toate detaliile din articolul de mai jos! Inspectați și inlocuiți Pentru a evita avariile costisitoare și defecțiunile…

- S-a aflat cate mii de euro au primit vedetele la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” de la PRO TV. Celebra emisiune filmata in jungla africana revine in forța la PRO TV. La ultima ediție, din 2015, „Regele Junglei” a fost desemnat Catalin Moroșanu, dupa ultima proba, in care a rezistat eroic intr-un…

- Centura de siguranta este obligatorie pentru ca salveaza vieti, nu pentru ca doreste cineva sa deranjeze purtatorul acesteia, a declarat, marti, seful DSU, Raed Arafat, care a adaugat ca nu intelege de ce gravidelor li se permite prin lege sa nu poarte centura, informeaza Agerpres. Fii la…

- Doru Olteanu, suporter FC Argeș de-o viața, se lauda cu una dintre cele mai impresionante colecții din tot fotbalul romanesc: deține mii de piese dedicate alb-violeților, de la un fanion unicat din anii '30 pana la materiale de presa din anii comunismului sau diverse echipamente purtate de „vulturi”…

- „N-am avut niciodata naivitatea sa cred ca o data cu caderea zidului Berlinului comunismul s-a terminat. Sunt convinsa ca, atata timp cat inegalitatea sociala va continua sa fie sfidatoare, comunismul va gasi mereu forme noi de perpetuare. Dar n-am crezut ca se va mai pune problema ca Uniunea Sovietica…

- Ce vedete au facut show la nunta lui Nicole Cherry. Au aparut noi imagini de senzație de la petrecerea artistei. Nicole Cherry a facut botezul fiicei și cununia ei in aceeași zi, iar dublul eveniment a pus presiune pe artista in ce privește organizarea. Petrecerea a fost una spectaculoasa, iar vedetele…