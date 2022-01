Stiri pe aceeasi tema

- In Argeș, numarul persoanelor infectate cu noua tulpina Omicron a ajuns la 8. Din aceștia 2 sunt copii. ”Nu sunt cazuri grave. Am avut o fata de 15 ani, precum și un copil și mama acestuia, cu istoric de calatorie, care au fost spitalizați cateva zile. Starea de sanatate este una buna”, ne-a declarat…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron, doua la femei de 24 si 49 de ani, fara istoric de calatorie, si unul la un barbat de 56 de ani, contact cu persoana venita din Franta, toate cu forme usoare care nu au necesitat internarea.…

- Un copil de noua ani din Marea Britanie ar fi putut ramane orb din cauza unei infecții dezvoltate la ochiul stang ca urmare a infectarii cu Covid, spun medicii englezi, citați de BBC . Baiatul s-a vindecat doar dupa ce i-au fost administrate intravenos antibiotice. Medicii britanici l-au diagnosticat…

- Datele publicate de experții din vestul Europei sugereaza ca noua tulpina Omicron a COVID, mai contagioasa, produce forme blande de boala in urma infectarii, a explicat sambata medicul de terapie intensiva Radu Tincu, la Digi24, citat de News.ro . Specialistul a avertizat insa ca datele optimiste din…

- Numarul cazurilor cu varianta OMICRON a virusului Sars-Cov-2 a crescut la 43. Inca 5 cazuri noi au fost confirmate astazi, 31.12.2021, in Romania. Persoanele infectate cu tulpina OMICRON ( 4 barbați și o femeie) au varste cuprinse intre 20 și 52 de ani. Doua dintre acestea sunt din județul Dambovița…

- Un barbat in varsta de peste 60 de ani a murit luni in Israel in urma infectarii cu noua varianta Omicron, au relatat mai multe publicații din Israel, citate de Reuters și Agerpres . In urma cu o saptamana, premierul britanic Boris Johnsoni a anunțat ca ”cel puțin un pacient” infectat cu tulpina Omicron…

- Omicron va deveni probabil varianta dominanta de coronavirus in Europa in patru saptamani, depasind alte variante precum Delta, a declarat un expert de la Universitatea din Basel, relateaza dpa."In acest moment, (varianta) Omicron este inca rara in Europa", a declarat Richard Neher, seful grupului de…

- Noua varianta a Sars Cov-2, descoperita in Africa de Sud, este ”ingrijoratoare”, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii i-au pus si un nume: “Omicron”. Specialistii suspecteaza ca noua tulpina este mai contagioasa și ar fi rezistenta la vaccinurile actuale. Țarile europene, dar si Statele…