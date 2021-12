Cele mai comune omonime folosite în limba română: exemple, plus greșeli frecvente Cele mai comune omonime folosite in limba romana. Omonimele sunt nelipsite din gramatica romana. Unii spun ca ele incurca vorbitorii de limba romana, pe cand alții nu țin neaparat cont de insemnatatea lor. Cele mai comune omonime folosite in limba romana. Omonimele sunt cuvintele și expresiile frazeologice care coincid (sunt identice) in planul expresiei, dar au semnificații diferite. Difera, așadar, in planul conținutului semantic. Un exemplu de omonim folosit des este pilot (stalp de susținere) și pilot (specialist care conduce o nava). Cele mai comune omonime folosite in limba romana: exemple,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Folosim apoziții in fiecare zi fara ca macar sa ne dam seama. Ce sunt de fapt acestea ș care sunt cele mai comune exemple de apoziții din limba romana? Apoziția vine de la cuvantul latinesc appositio, care inseamna adaugare și are interpretari diferite la mulți autori. Astfel, nicio definire nu acopera…

- Limba romana s-a modificat in ultimii 30 de ani și noi cuvinte au aparut in vocabularul romanilor. Care sunt, de fapt, cele mai comune neologisme folosite in limba romana? DEX.ro definește neologismele ca fiind indispensabile. Ele denota un obiect necunoscut, o noua invențiune, o idee necesara sau o…

- Asta clar nu e o veste pe care v-o dam in fiecare zi! Un grup de francezi a compus o piesa dance in limba romana și totul suna a parodie. Hai sa o luam puțin la disecat și sa vedem impreuna despre ce este vorba. „Trei Degete” se numește grupul care a lansat piesa, iar... View Article

- Limba romana s-a imbogațit in ultimii 16 ani cu peste 3.600 de cuvinte noi. Majoritatea sunt neologisme din limba engleza, cuvinte pe care am ajuns sa le utilizam in vorbirea de zi cu zi, chiar și cu forme de plural. Și pandemia de Coronavirus a imbogațit vocabularul romanilor cu termeni ca izoleta…

- Britanica de 18 ani, nascuta dintr-un tata roman si o mama chinezoaica, are foarte multi sustinatori in tara, exact cum s-a intamplat si cu Bianca Andreescu, cat timp canadianca de 20 de ani era pe val in lumea tenisului.

- Multe persoane sunt puse macar odata in situația in care nu pot evita o anumita cacofonie. Ce inseamna aceasta expresie și care sunt singurele cacofonii acceptate in Limba romana? Cacofonia este o imbinare sau o repetare de sunete care creeaza efecte neplacute sau favorizeaza asociatii nedorite. Mai…

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat luni Sfanta Liturghie la hramul Manastirii Sf. Antim din Capitala. El a vorbit despre realizarile sfințitului ierarh, care a fost colaborator al Sf. Martir Constantin Brancoveanu: a intemeiat primele școli publice gratuite, a introdus romana in…

- Un profesor de limba romana, in varsta de 60 de ani, din Gorj, a fost gasit spanzurat, intr-o anexa a casei, luni, chiar in prima zi de școala. Dascalul a demisionat din funcția de director adjunct al Liceului tehnologic din Bustuchin, la doar doua zile dupa intrarea in vigoare a ordinului de numire…