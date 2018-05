Cele mai ciudate trenduri in beauty de pe Instagram Cele mai ciudate trenduri in beauty de pe Instagram Retelele de socializare au devenit cea mai rapida modalitate de circulare a informatiilor. Si bune si…mai putin bune. Oricine are o idee iesita din comun are acum garantia ca ea va fi vazuta de milioane de oameni din intreaga lume. Tinerii, cei care isi petrec cel mai mult timp navigand online, sunt si cei mai vulnerabili in fata tuturor noutatilor. Noi am facut un research si iti aratam care sunt cele mai ciudate trenduri in beauty ale momentului. Sprancene stilizate cu…sapun All I see is magic Products: @colourpopcosmetics All I See is Magic… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Bataia care a avut loc zilele trecute in clubul Da'Mask din Ploiesti a creat panica in randul petrecaretilor din municipiu, care isi fac griji in legatura cu siguranta din cluburile obscure. Da'Mask este o astfel de locatie, care nu detine autorizatiile necesare functionarii si nici un plan de paza…

- Conform unui studiu realizat de Banca Mondiala, in cadrul contractului de asistenta semnat cu Primaria Brasov, o treime dintre romani ar fi tentați sa se mute in orașul de la poalele Tampei. Rezultatele studiului au fost prezentate miercuri, in timpul conferinței „Smart Turism in a Smart Destination”…

- Mai multi parlamentari PSD vor sa mareasca termenul in care cei care primesc amenzi contraventionale pot sa le achite la jumatate, de la 48 de ore la 15 zile, unul dintre motive fiind ca acest lucru ar duce la o crestere a incasarilor la buget si la degrevarea instantelor de judecata. …

- Scolile de Politie suna adunarea! Tinerii dornici sa imbrace haina de politist se pot inscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele peste 1.500 de locuri disponibile la cele doua scoli de agenti din tara.

- Cazul unui cuplu din Marea Britanie a impresionat milioane de oameni. Tinerii au fost diagnosticați cu cancer in timp ce așteptau venirea celui de-al doilea copil al familiei. Profesorii Samantha și Martin Boatman erau in al noualea cer la gandul ca ii vor darui fiului lor, Michael, o sora sau un frate. Dar…

- Reumatismul nu mai este demult o boala a batranetii, desi multi inca o percep asa. Din cei 600 de mii de romani care sufera de boli reumatice, multi sunt tineri si peste doua mii - copii! Cifrele i-au facut pe medici si pe pacienti sa porneasca o campanie de prevenire, pentru a-i indemna pe oameni sa…

- Campania de constientizare ldquo;Constanta Verde", initiata de Organizatia Municipala a Tineretului Social Democrat Constanta, prinde radacini, nu doar in mediul online. Tinerii social democrati, impreuna cu reprezentantele Organizatiei Municipale a Femeilor Social Democrate Constanta, au plantat sambata,…

- Mostenitorii nu vor afacerile de familie in Romania, avand opinii diferite fata de ale parintilor cand este vorba despre business, se arata intr-un studiu comparativ privind comportamentul in afaceri al generatiei care a facut pionierat in acest domeniu dupa caderea regimului comunist si cel al tinerilor.