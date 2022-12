Stiri pe aceeasi tema

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Japoniei si Spaniei, care are loc joi seara, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Germaniei, care are loc duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

- Costa Rica a obținut, duminica, o victorie importanta la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, 1-0 cu Japonia, intr-un meci din grupa E. Unicul gol al partidei a fost marcat de Fullen Spence, in minutul 81. In urma acestui rezultat, Costa Rica a acumulat 3 puncte, la fel ca și Spania și Japonia. Ibericii,…

- Lothaur Matthaus (61 de ani), campion mondial cu naționala Germaniei in 1990, a prefațat partida pe care germanii o vor disputa in aceasta seara, de la ora 21:00, in compania Spaniei, in etapa a doua a fazei grupelor Campionatului Mondial din Qatar. ...

- Cupa Mondiala de Fotbal Qatar 2022 continua, duminica, 27 noiembrie, cu ale patru meciuri. Cea mai tare partida din ultima zi a saptamanii va avea loc de la ora 21:00, cand se vor intalni reprezentativele Spaniei, respectiv Germaniei. Programul zilei de 27 noiembrie de la CM Qatar 2022: Japonia – Costa…

- Spania - Costa Rica, meci contand pentru Grupa E de la Cupa Mondiala, este programat, miercuri, 23 noiembrie, de la ora 18:00, pe Al Thumama Stadium din Doha, si va fi transmis in direct de TVR 1.

- Jesus Fernandez (34 de ani), portarul spaniol de la FC Voluntari, crede in șansele Spaniei la excentricul Campionatul Mondial din Qatar, mizand pe foștii colegi de la Real Madrid Castilla, Dani Carvajal, Alvaro Morata și Pablo Sarabia. Spania face parte din grupa E, alaturi de Costa Rica, Germania și…

- Naționala de futsal a Romaniei, formata din jucatori sub 19 ani, debuteaza duminica seara, la turneul final al Campionatului European. In primul meci din cadrul grupei A, echipa antrenata de Robert Lupu o va avea ca adversara, de la ora 21.00, pe gazda competiției, Spania, campioana europeana en-titre.…