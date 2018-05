Cele mai chic si confortabile sandale in trend vara asta Cele mai chic si confortabile sandale in trend vara asta Stilistii s-au indurat, in sfarsit, de chinurile prin care trec femeile si au anuntat ca vara asta sunt la moda sandalele comode, fara toc. Astfel, deja puteti gasi in magazine tot felul de variante, potrivite pentru orice ocazie, pentru diferite stiluri sau bugete. Bineinteles, marile case de moda, precum Gucci sau Dolce&Gabbana, au reusit sa transforme banalele sandale sau papuci plati in piese glam. #dolcegabbana #dolcegabbanashoes #brand #luxury A post shared by Luxury Fashion Cassie (@cassiezhang0327) on May 27, 2018 at 9:11am PDT Avem… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

