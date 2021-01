Cele mai bune uleiuri naturale pentru ten Un ulei pentru ten nu ar trebui sa fie doar hidratant, ci și sa conțina ingrediente cu adevarat miraculoase, precum antioxidanți și substanțe benefice care estompeaza ridurile. Descopera cele mai bune uleiuri pe care sa le incerci, in afara de clasicul ulei de cocos sau cel de masline. Deși auzim atit de des ca uleiurile naturale sint bune pentru piele, oferind hidratare intensa, nu toate uleiuril Citeste articolul mai departe pe noi.md…

