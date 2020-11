Stiri pe aceeasi tema

- La Wawa Fresh Cosmetics totul se face ca la carte! De la producția cremelor din ingrediente și pana la ambalajele atent lucrate, ca ale marilor branduri, sau pana la ofertele promoționale, care au loc exact la momentul potrivit. Așadar, daca maine e ultima vineri din noiembrie e Black Friday și la…

- Produsele cosmetice au fost printre cele mai cumparate de catre romani de cand a izbucnit criza sanitara. Comparativ cu anul trecut, romanii s-au orientat anul acesta mai mult spre produse profesionale destinate ingrijirii acasa, a declarat Daniela...

- "Dupa recordul de vanzari din 2019, Black Friday 2020 se anunta a fi o sarbatoare a shopping-ului sub semnul austeritatii. Pandemia de COVID 19 a influentat in mod semnificativ obiceiurile de consum. In 2020, romanii nu mai cumpara atat de multe haine, produse cosmetice si accesorii -vedetele precedentelor…

- Adanc in inima muntelui este locul unde Kazim Kazanliev, patron de magazin, iși pastreaza proviziile. Aici e frig - foarte frig - tot timpul anului, chiar și vara. Unele produse sunt ținute aici chiar și doi ani, fara sa se strice.

- Iți prezentam un TOP 13 a produselor care le poți gasi ușor in orașul tau și care cu siguranța te vor ajuta la restabilirea ficatului afectat. 13. Ceai verde pentru o absorbtie scazuta a grasimilor. Studiile de specialitate sustin faptul ca ceaiul verde poate ajuta la interferenta absorbtiei de grasime,…

- De ce ar trebui sa alegi produse cosmetice bio Sunt mai multe motive pentru care cosmeticele bio sunt de preferat, iata-le pe cele mai importante: ● sensibilitatea pielii, a tenului in special, la anumite substante care intra in componenta produselor cosmetice; ● respectul fata…

- Fiecare schimbare de look poate fi o experiența distractiva și interesanta. Fie ca alegi sa faci transformari majore, precum vopsirea parului intr-o nuanța excentrica, fie ca preferi modificari subtile, cum ar fi sa porți mai puțin makeup sau sa schimbi culoarea rujului, schimbarea look-ului te poate…

- 1. Folosesti prea mult sampon Spalarea zilnica a parului indeparteaza uleiurile naturale ale podoabei capilare, care ii dau stralucirea. Pe de alta parte, daca mai reduci din numarul spalarilor, dar cresti cantitatea de sampon pe care o folosesti la o spalare, efectul este acelasi. Componentele…