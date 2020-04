Cele mai bune trenduri în moda pentru bărbați în 2020 Anul 2020 a inceput foarte diferit de cum ne așteptam. Au fost cateva luni de incertitudine, iar acum sunt cateva luni de cand mulți dintre noi suntem 90% din timp in casa, fara sa mai ieșim decat pentru lucrurile strict necesare pentru noi. O parte dintre noi lucreaza inca, iar aceștia sunt fericiți ca pot ieși și pot schimba mediul de acasa cu cel de la munca, pot socializa, se pot simți cat de cat normal. O parte lucreaza de acasa, și chiar daca reușesc sa mai schimbe impresii cu cei cu care intra in contact, sunt tot blocați in casa. O parte trebuie sa stea acasa cu copiii, ceea ce face șederea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

