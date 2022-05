Stiri pe aceeasi tema

- ■ un presupus cumparator i-a trimis un link pentru completarea datelor bancare ■ in scurt timp, din contul vinzatorului a disparut o suma de bani ■ Un romascan de 34 de ani, care a vrut sa vinda pe internet o tableta, a fost „pradat“ de escroci, disparindu-i din contul bancar suma de 500 de lei. […]…

- ■ un barbat arestat pentru obtinerea de subventii ilegale vrea sa-si cumpere libertatea ■ judecatorii i-au admis cererea, stabilind o cautiune de 150.000 de lei ■ aceasta trebuie platita la un anumit termen ■ anchetatorii spun ca au fost angajate fictiv peste 140 de persoane, subventiile ilegale fiind…

- Intruniți sambata, tinerii liberali nemțeni și-au ales noua echipa de conducere pentru urmatorii patru ani. In funcția de președinte a fost ales Vlad Țapu-Nazare, iar alți 25 de tineri liberali au fost desemnați sa faca parte din Biroul Județean al TNL Neamț. ”Le mulțumesc colegilor pentru incredere,…

- ■ acest lucru se datoreaza aprecierii considerabile a regimului termic ■ pe poteci, dar si pe pirtii, va aparea un strat gros de gheata ■ Aprecierea temperaturilor, inclusiv in zona montana, sporeste riscul producerii unor avalanse, iar salvamontistii atrag atentia si asupra faptului ca pe poteci, dar…

- Un incendiu izbucnit, duminica, 20 martie, la un agent economic cu obiect de activitate prelucrarea lemnului, din Ruseni, a presupus o lupta cu flacraile pe parcursul a sase ore, lupta purtata de pompierii de la ISU, dar si de cei de la SVSU Roznov, Costișa și Borlești. „In data de 20.03.2022, in jurul…

- Avand in vedere intenția cetațenilor de a veni in sprijinul populatiei din Ucraina, am dispus ISU Neamt sa asigure coordonarea acestei activitați de donare și ulterior de distribuire alimente, imbracaminte, alte bunuri de prima necesitate, cazare și transport. Primire donații La nivelul fiecarei unitati…

- ■ se are in vedere constructia de noi centrale de cogenerare ■ Guvernul analizeaza posibilitatile de deblocare a unor investitii cum ar fi cea de la Iernut si la centrala hidroelectrica Pascani, de pe riul Siret ■ pentru investitiile din sectorul energetic, Planul National de Relansare si Rezilienta…

- Modul in care s-a produs interventia salvatorilor in cazul garsonierei cuprinse de flacari a avut si un “martor” mai putin obisnuit: Adrian Nita, prefectul de Neamt. Acesta a postat a doua zi pe pagina sa de socializare un mesaj de multumire pentru pompierii care au actionat pentru a salva vietile puse…