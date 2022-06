Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE… Ministerul Educației a publicat rezultatele la Bacalaureat pe site-ul bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele unitaților de invațamant. In județul Vaslui au fost inregistrate trei medii de 10, una la Colegiul „Gh. Roșca Codreanu” Barlad, una Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui…

- In data de 8 iunie 2022, la Liceul Teoretic „Pavel Dan”, a avut loc prima ediție a Simpozionului „Fauritorii de fapte bune”. La eveniment, au participat 120 de elevi și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii se lauda cu elevii care in acest an școlar au participat la diferite competiții și au adus cinste unitații de invațamant. „La sfarșit de an școlar,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa de robotica a Liceului Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii, Extropy Robotics, a luat naștere acum doi ani cand, o echipa de liceeni, impinși puțin de la spate de catre profesori, au avut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gabriela Andreea Badea, eleva in clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii a reușit sa vina acasa de la Olimpiada Naționala de Latina cu rezultate excepționale. Gabriela a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii participa la Concursul Național Eco Provocarea Juniori, organizat de ViitorPlus – Asociația pentru Dezvoltare Durabila. Competiția se desfașoara pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!