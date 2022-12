Prepararea sarmalelor constituie un adevarat ritual in fiecare casa și fiecare bucatar are propriile secrete. Descopera cele mai bune rețete de sarmale ideale pentru Sarbatorile de iarna . Sarmalele sunt printre cele mai apreciate mancaruri in Romania și puțini sunt cei care ar refuza o porție de sarmale aburinde, cu smantana și mamaliguța langa! Deși este un fel de mancare considerat tradițional romanesc, el de fapt iși are radacinile in Imperiul Otoman. Cuvantul „sarma” provine din limba turca – „sarmak” și se traduce prin „a infașura, inveli”. In Romania, sarmalele se bucura de o apreciere…