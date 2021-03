Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea planului in valoare de 1.900 de miliarde de dolari reprezinta un succes major pe care președintele Joe Biden il obține la 50 de zile de la preluarea mandatului de la Casa Alba. Era o victorie revizibila in Camera Reprezentanților, hopul cel mai mare fiind trecut sambata, in Senatul american.

- Presedintele american Joe Biden a estimat, in prima sa vizita de lucru in afara Washington-ului, care va fi momentul in care pandemia de coronavirus va fi adusa sub control iar cei mai multi oameni nu vor mai fi obigati sa poarte masca sau sa se distanteze social.

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de catre autoritațile responsabile, pana in prezent, in Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19 un numar de 108.294 de persoane. La cei vaccinati in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 38 reactii comune si minore, dintre care 15 reactii de tip local…

- Prefectura Prahova a anunțat ca sambata va ajunge,in Prahova, un nou transport de vaccin anti-Covid, dozele distribuite in județ in primele doua tranșe fiind aproape consumate, la acest moment.

- Dupa cum am mai relatat, campania de vaccinare impotriva Covid – 19 a inceput la Cugir in data de 4 ianuarie 2021, iar pana astazi au fost vaccinate un numar de 50 de cadre medicale. In prima etapa sunt vaccinați personalul medical din spital, personalul medical al cabinetelor de medicina de familie,…

- Dintre cei peste 13.242 de imunizati, 27 au avut reactii adverse, comune si minore The post Aproape 13.500 de romani au fost vaccinați impotriva Covid-19 pana in prezent. Doar 27 de persoane au avut reacții adverse appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Aproape 13.500 de romani au…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 transmite ca marti au fost vaccinate 712 persoane, fiind inregistrate sase cazuri de reactii adverse, dar acestea sunt comune si minore. Comitetul National a dat publicitatii evidenta persoanelor vaccinate impotriva…

- Constructia in aceasta iarna a hotelului de gheata, care a fost ridicat in anii trecuti la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, este incerta, din cauza incalzirii globale si a pandemiei de COVID-19, au anuntat initiatorii acestui proiect. "Pandemia mondiala provocata de Covid - 19, precum…