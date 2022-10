Stiri pe aceeasi tema

- Mercur iese astazi din retrogradare și reintra in mers direct in zodia Fecioara, zodie pe care o guverneaza. Urmeaza o perioada in care ni se clarifica multe situații cu care ne-am confruntat, gandirea va fi mai clara și comunicarea cu cei din jur se imbunatațește. Totuși, trebuie sa ținem cont ca Mercur…

- Activele nete ale fondurilor deschise de investitii locale s-au situat la o valoare de aproximativ 17,25 miliarde lei in iunie, in scadere cu 5,5% comparativ cu luna precedenta, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, vineri, ca au fost aprobate investitii in valoare totala de peste 330 milioane de euro prin Programul ‘Anghel Saligny’, pentru drumuri si retele de apa-canal din judet. Flutur a precizat ca au fost aprobate 148 de proiecte,…

- ”Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iunie cu 2,1%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 6,4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 710 milioane lei (144 mililioane euro)”, arata…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta continuarea procedurilor de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii Prelungirea Ghencea, fiind alocate zilele acestea inca 23 de milioane lei, dintre care 13 milioane lei din creditul BRD si 10 milioane lei din bugetul local, pentru exproprierile…

- Republica Moldova va beneficia de un imprumut de 150 de milioane de euro din partea Bancii Europene de Investiții (BEI). Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor din țara noastra, urmare a ratificarii contractului de finanțare in cadrul ședinței plenare. Mijloacele financiare acordate de…

- Regiunea de sud a tarii are potential turistic care trebuie valorificat. Despre cum pot fi atrase noi fluxuri turistice in autonomia gagauza s-a discutat in cadrul proiectului „Gagauzia. Beauty within”. In cadrul evenimentului au fost prezentate videoclipuri produse cu sprijinul cunoscutului antreprenor…