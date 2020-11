Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, inca o data, care este explicatia pentru faptul ca Romania are o rata a mortalitatii raportate la populatie mai mare decat tari cu un numar mai mic de cazuri, Iohannis a fost chiar mai creativ decat Ludovic Orban. El nu da vina pe morti, ci pe PSD. Apoi, presedintele tarii a folosit mortii…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum. Ministrul a precizat ca este…

- CEZ Group a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”), a anuntat vineri compania. Activele constau in sapte companii, inclusiv reteaua de distributie a energiei electrice, furnizarea de electricitate si cel mai mare…

- Sute de companii din Romania vor beneficia de noua finantare dedicata sectorului privat, in valoare de 190 milioane euro, acordata de Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru a sustine sectoarele cele mai afectate de COVID-19 din punct de vedere economic, social si al sanatatii, informeaza un comunicat…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- Principalele surse de finantare utilizate de companii in perioada iunie 2019-mai 2020 au fost profitulsi vanzarea activelor, creditele bancare fiind alternativa mai putin utilizata comparativ cu anii anteriori, arata un studiu BNR. Potrivit datelor Bancii Naționale, doar un sfert dintre firmele romanești…

- Companiile aeriene Emirates si Etihad Airways cer angajaților sa isi ia concediu fara plata, pentru a putea gestiona impactul pandemiei Companiile aeriene din Golful Persic Emirates si Etihad Airways au cerut, inca odata, personalului navigant sa isi ia concediu fara plata, in incercarea de a gestiona…