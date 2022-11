Stiri pe aceeasi tema

- Modelele Audi e-tron sunt o trupa de șoc, o grupa mulți talentata, care se potrivește oricarui stil de viața. Hai sa ne uitam mai departe la trei modele Audi, complet electrice care te vor convinge sa renunți la benzina și sa accesezi chiar acum motorul de cautare cauțimașina.ro in cautarea modelului…

- Puțini dintre noi ne gandim mai intai la mașini cand auzim de Franța. Dar in realitate francezii se pricep la fel de bine la industria auto, ca la moda sau la croissante. Nu ne crezi? Ca sa-ți demonstram ca exact așa stau lucrurile, noi, echipa cauțimașina.ro ți-am pregatit o lista cu 10 mașini de excepție…

- Au fost cațiva ani buni in Romania in care mulți șoferi familiști sau cei cu mici afaceri cumparau mașini break, fiind considerate unele dintre cele mai bune opțiuni mai ales datorita spațiului și confortului pe care il ofera. Articolul Cele mai bune break-uri pe care poți sa le cumperi in 2022 apare…

- Știai ca BMW este mașina preferata a tinerilor europeni? Probabil nu te mira prea mult acest adevar, mai ales ca așa stau lucrurile și in Romania, plus ca de-a lungul timpului, acest brand a lansat o mulțime de vehicule despre care merita sa se vorbeasca mai mult. Noi, echipa cauțimașina.ro am ales…

- Europa este un continent caracterizat prin atat de multa diversitate, cu atat de multe țari, fiecare cu propria sa cultura și istorie, care se reflecta in toate produsele pe care le realizeaza. Iar automobilele nu fac nicio excepție. Articolul Cele mai bune mașini in care sa colinzi Europa. 3 alternative…

- 15.000 de euro iți pot aduce un vehicul nou bunicel, sau unul vechi absolut fabulos. Așa ca, daca ai in buzunar aceasta suma de bani și daca nu te deranjeaza sa conduci o mașina care a mai fost iubita și de alt șofer inaintea ta, atunci merita sa accesezi motorul de cautare cauțimașina.ro și sa […]…

- Ai o familie numeroasa sau pur și simplu iți place sa pleci in calatorii cu toata casa in spinare? Ce spui atunci daca investești intr-o mașina cu șapte locuri? O mașina cu șapte locuri este la fel de practica precum o garsoniera, dar nu de oricare, ci una cu care te poți deplasa oriunde și […] Articolul…