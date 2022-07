Cele mai bune mașini europene lansate pe piață în anii 2000 Anii 2000 au fost niște ani de aur pentru industria automobilelor. In aceasta decada au aparut multe concepte noi, iar industria automobilelor a atins un nivel la care pionierii ei probabil nici macar nu au indraznit sa viseze. The post Cele mai bune mașini europene lansate pe piața in anii 2000 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți dorești sa investești anul acesta intr-un automobil nou, de ultima generație și nu știi ce sa alegi, pe blogul cauțimașina.ro ți-am pregatit o lista cu cele mai noi modele pe care le vom vedea pe strazile din Europa in viitorul apropiat. The post 7 modele noi de mașini europene dupa care trebuie…

- Industria auto s-a dezvoltat impresionant de mult in ultimii ani. Au aparut branduri noi, altele au disparut, au fost create modele extraordinare, care au impresionat o lume intreaga. The post Top 3 cele mai bune mașini europene din ultimi 10 ani appeared first on Puterea.ro .

- Benzina este de domeniul trecutului, iar electricitatea este viitorul. Daca vrei sa investești intr-o mașina de care sa te bucuri pentru mult mult timp și pentru care nu riști sa platești taxe exagerate pentru protecția mediului, investește intr-o mașina electrica, fie ea noua sau second hand. The post…

- Jucatorii din industria ospitalitații din Romania simt din plin efectele razboiului din Ucraina, in primul rand, pe partea de aprovizionare. Din cauza problemelor de logistica, o serie de produse au inceput sa dispara din oferta restaurantelor și hotelurilor, ca sa nu mai vorbim de cat de greu le este…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea vizeaza implementarea unui sistem de impozitare la sursa pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% asupra castigului din transferul…

- Vanzarile de mașini electrice continua sa accelereze in toata Europa, iar odata cu creșterea vertiginoasa a prețurilor la combustibili fosili, a sporit și interesul pentru astfel de modele. Dar care sunt orașele de pe Batranul Continent cu...

- Ministrul Sanatatii din Polonia, Adam Niedzielski, spune ca țara sa refuza sa primeasca si sa plateasca noi livrari de vaccinuri anti-COVID, in condițiile in care dispune de 25 de milioane de doze neutilizate, relateaza AFP. „La sfarsitul saptamanii trecute, am recurs la clauza de forta majora si am…

- Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania ca nu achita integral despagubirile aferente reparațiilor auto. Mai exact, un șofer care a avut un incident care trebuie achitat de Euroins, se duce pentru a incheia un dosar de dauna,…