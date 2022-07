Cele mai bune mașini care vor fi lansate pe piață în anul 2022 sau au fost lansate deja Daca vrei sa cumperi o mașina formidabila, nou-nouța, care sa-ți satisfaca toate așteptarile și chiar sa le intreaca, atunci merita sa arunci o privire pe aceasta lista in care iți vom prezenta pe larg cele mai bune mașini care urmeaza sa apara pe piața europeana anul acesta sau au aparut deja și fac ravagii cu caracteristicile lor absolut uimitoare. The post Cele mai bune mașini care vor fi lansate pe piața in anul 2022 sau au fost lansate deja appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…

- Anii 2000 au fost niște ani de aur pentru industria automobilelor. In aceasta decada au aparut multe concepte noi, iar industria automobilelor a atins un nivel la care pionierii ei probabil nici macar nu au indraznit sa viseze. The post Cele mai bune mașini europene lansate pe piața in anii 2000 appeared…

- Controalele ANAF din ultima vreme au vizat și sectorul de legume – fructe, iar pe langa depozitele de engros din mai multe județe, inspectorii au trecut și pe la Pucheni, celebra piața de la marginea Capitalei. Urmarea: targul a fost blocat timp de trei zile, marfa s-a stricat, iar prețul la roșie s-a…

- Clasa compacta este o clasa de automobile situata intre clasa mica și clasa medie, extrem de utile atat pentru deplasarile in oraș cat și in exterior. The post Top 5 modele mașini compacte cu cel mai mult succes in Europa in 2022 appeared first on Puterea.ro .

- Un nou raport intocmit de ACEA arata ca, in Romania, au fost vandute 10.198 de mașini noi in luna mai. Asta inseamna o creștere de 24% fața de aceeași perioada din 2021. Mai mult, vanzarile de mașini noi in țara noastra au crescut cu 32.9% in primele 5 luni fața de același interval de anul trecut. Pana…

- Grupul bancar francez Societe Generale a anuntat marti ca Frederic Oudea, directorul sau general din 2008, nu va cauta sa-si reinnoiasca mandatul la viitoarea reuniune a actionarilor, din 23 mai 2023, transmite Reuters. A treia mare banca listata din Franta a precizat ca va lansa un proces de cautare…

- Piața criptomonedelor a inregistrat o pierdere de peste 200 de milioane de euro intr-o singura zi. Cea mai valoroasa criptomoneda, Bitcoin, a ajuns sa coste sub 26.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimele 16 luni. Pretul bitcoin a scazut in aceasta dimineața pana la 25.401,29 dolari, conform…

- O parada a costumelor medievale, la care și-au anunțat participarea peste 100 de persoane este programata la Craiova, in cadrul Festivalului Zilele Mihai Viteazul, eveniment organizat de Casa de Cultura „Traian Demetrescu” si sustinut de Primaria Craiova, in perioada 13-15 mai. Reprezentanții Craiova…