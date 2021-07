Cele mai bune licee din țară în 2021. Clujul și Iașiul ies din Top 10 Bucureștiul este pe primul loc in țara, cu doua colegii, C.N. Sfantu Sava și C.N. Gheorghe Lazar. Cel mai bun liceu din țara este Colegiul Național Sf. Sava din București, unde la specializarea matematica-informatica, ultima medie de admitere a fost 9,84. Absolvenții de clasa a opta au aflat la ce liceu vor merge din toamna. Anul acesta, media de admitere a fost mai mica fața de anul trecut. Spre deosebire de anul trecut, acum Clujul dispare din acest top 10. La fel și Iași și Focșani. Locul liceelor din aceste orașe este luat anul acesta de licee din Craiova, Galați și Ploiești. Colegiul Mircea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

