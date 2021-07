Cele mai bune investiție pe care să le faci într-o viață Pe parcursul vieții noastre, avem intotdeauna de facut alegeri. Fie ca este vorba despre cariera noastra, familie sau chiar despre ceea ce purtam in urmatoarea zi, la fiecare pas suntem intampinați cu cate o alegere pe care trebuie sa o facem. Partea buna este ca aceste decizii ne contureaza personalitatea și ne arata, de fapt, ce anume ne dorim de la viața. In același timp, acestea sunt, totodata, și cele care ne ajuta fie sa ne dezvoltam, fie sa regresam. Lasand la o parte discuția filozofica, fiecare persoana se orienteaza și investește in diferite lucruri importante pentru el. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureat 2021. Subiectele de la proba scrisa la Limba și literatura romana. La subiectul I absolvenții de liceu de la profilul real și tehnologic, precum si fieliera vocaționala au avut un text la prima vedere „Viața lui I.L. Caragiale” de Șerban Cioculescu. „Citește urmatorul fragment: Ccopilaria…

- Victor Ponta reactioneaza la contrele din Dacian Ciolos si unii lideri ai PNL pe tema Raportului Matic, document adoptat de Parlamentul European si care prevede chestiuni precum dreptul la avort si posibilitatea ca "barbatii transgender" sa nasca. Dupa ce doar europarlamentarii USRPLUS au votat in…

- Fiecare examen are rolul lui. Ne poate invata sa fim mai responsabili, mai perseverenti, sa avem mai multa incredere in fortele proprii sau chiar sa reusim sa ne ridicam dupa o infrangere. Evaluarea Nationala de anul acesta a fost o lectie de viata pentru elevii de clasa a VIII a.O intrebare bine gandita…

- Suntem in ultima zi de campanie. A fost greu?Nu aș spune ca a fost greu, dar a fost o campanie solicitanta. Am vrut sa ajung in fiecare casa, in fiecare gospodarie și sa vorbesc cu cat mai mulți șimleuani. De altfel așa mi-am construit campania, pe un dialog cu cetațenii orașului, cu oameni din toate…

- In ziua de azi, se intalnește din ce in ce mai des aceasta noțiune și toți tinerii iși doresc sa fie influenceri, dar ce inseamna asta mai exact? Noțiunea de influencer, așa cum ii indica și numele, presupune sa exprimi parerile tale unui grup mai mare de persoane sau pe scurt, sa ii influențezi pe…

- # Cei doi vor sa inființeze microferme sub denumirea ”Piața – Dacia – ROMANIA- Libera” # Fosta primarița de la Ștefanești: ”Vom face un centru SPA pe baza de struguri, derivate din struguri și vinoterapie” De ceva timp, pe pagina de facebook „Marco Santorelli Adrian”, soțul fostei primarițe a orașului…

- Giorgiana Radu Vaccinarea, subiect ce a starnit și starnește in continuare opinii pro și contra, cum e și firesc, pentru unii aduce un soi de binecuvantare, pentru alții „cipuri” și „extratereștri”, care, inoculați in organismul uman, ar modifica bunatatea de structura genica și comportamentala a…

- Acest curs a insemnat raspunsul la multe intrebari in legatura cu mine. De ce reactionez cateodata așa cum o fac, ce pot face pentru a realiza schimbarile pe care mi le doresc. Cum pot schimba interpretarea facuta de mintea mea a ceea ce mi se intampla, in funcție de ceea ce am mai mult nevoie. Am ințeles…