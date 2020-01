Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu arata ca obiceiurile vechi mor greu la Hollywood – in ciuda progreselor recente, femeile par a fi refuzate in continuare sa fie mai vocale in film și televiziune. Studiul „It’s a Man’s (Celluloid) World”, realizat de dr. Martha M Lauzen, arata ca, in topul filmelor din 2019, doar 34% din…

- Actrița a fost nominalizata la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar”. Margot Robbie a fost nominalizata pentru rolurile din filmul „Once Upon a Time de la Hollywood”, al lui Quentin Tarantino și in „Bombshell”, al lui Jay Roach. Margot Robbie a facut istorie in poziția de candidat dublu intr-o…

- Cinci dintre cele mai mari titluri lansate anul viitor – inclusiv toate cele patru filme majore cu supereroi – vor fi regizate de femei: „Pasari de prada” de Cathy Yan, pe 7 februarie; „Mulan” de Niki Caro, pe 27 martie; „Black Widow” de Cate Shortland, pe 1 mai; „Wonder Woman 1984” de Patty Jenkins,…

- Chiar daca Al Pacino este unul dintre cei mai apreciați actori in varsta de la Hollywood, trebuie sa recunoaștem ca in ultima perioada a interpretat multe roluri proaste. Starul a explicat, intr-un interviu acordat revistei GQ, ca a acceptat in ultimii ani sa joace in producții precum 88 Minutes, Righteous…

- Gala British Fashion Awards a adus pe covorul rosu numele grele din industria frumusetii. S-au premiat inovatia, creativitatea si sustenabilitatea in industrie. Premiul pentru intreaga cariera a mers, bineinteles, la Giorgio Armani. Regele modei a fost sarbatorit de un grup de actrițe,imbracate de celebrul…

- O continuare a lungmetrajului Joker este in pregatire la Hollywood. Tod Phillips este in negocieri pentru a-și relua rolul de regizor, dar și de scenarist, alaturi de Scott Silver, pentru aceasta continuare. Joker a devenit recent primul film nerecomandat minorilor cu varsta sub 17 ani ce a depasit…

- Polimații sunt oamenii care exceleaza in mai multe domenii. Dar ce te face sa devii un polimat – sau poate expertiza polimaților sa ajute la rezolvarea unora dintre cele mai presante provocari ale societații? La sfarșitul anilor 1930 și inceputul anilor 40, Hedy Lamarr era una dintre actrițele cele…

- In ultimul an, cei mai indrazneți barbați de la Hollywood au aparut pe covorul roșu „inhamați”. Tendința, inspirata din practicile S&M (sadomasochism), a luat naștere la Globurile de Aur din 2019. Actorul Timothee Chalamet este cel care le-a adus prima oara pe covorul roșu. Starul din Call Me by Your…