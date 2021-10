Meme-urile, glumele și ironiile nu au incetat sa tot apara pe parcursul intregii seri, in contextul caderii rețelei mama Facebook și, totodata, a Instagram și WhatsApp. Aplicațiile nu au funcționat timp de aproximativ 6 ore. In plus, Mark Zuckerberg ar fi inregistrat pierderi de circa 6 miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca a pierdut acțiuni in valoare de un miliard de dolari pe ora. Twitter a ironizat caderea rețelelor de socializare care aparțin de grupul Facebook, publicand un mesaj la ora 8:27 dimineața prin care i-a salutat pe toți. Me enjoying the memes on Twitter after Facebook and Instagram…