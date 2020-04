Cele mai bune exemple de respect față de natură In ultimii ani, oamenii au inceput sa observe consecințele activitații lor devastatoare. Catastrofe, schimbari climatice, dezastre natural - natura ca și cum ne amintește de puterea sa. Și de faptul ca in unele situații omul este pur și simplu neputincios și inutil. Ecologiștii sint siguri ca nu ar trebui sa glumim cu natura, deoarece acest lucru ar putea avea cele mai triste consecințe. Experții Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Avem un prim set de masuri economice. Par bune, dar sa le vedem în practica. Ajuta atât mediul de afaceri, cât și angajații. Experții în fiscalitate așteptau, pentru ca le-a fost creata aceasta așteptare chiar de Ministerul Finanțelor (într-un comunicat emis luni), ca se…

- Ancheta epidemiologica in cazul soților Miron, medici ieșeni, ridica noi ipoteze. A fost sau nu barbatul „pe ascuns” la locul de munca? Spitalul „Sf. Maria” a fost blocat complet mai bine de 24 de ore ca in cel mai urat film de groaza. Cei doi soți impreuna cu fiica lor au intrat in contact cu [...]

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Asociația Casuța Bucuriei administreaza din anul 2015 casa de tip familial cu același nume, care adapostește și ocrotește 8 copii și tineri, proveniți din casele de copii. Președintele Asociației este doamna Adela Florean, specialist cu o experiența de peste 15 ani în domeniul asistenței sociale.…

- Simptomele coronavirusului apar in medie dupa cinci zile, potrivit unui studiu al oamenilor de stiinta americani care incearca sa inteleaga noua boala. COVID-19, care poate provoca febra, tuse si probleme de respiratie, se raspandeste in intreaga lume, cu peste 111.000 de persoane contaminate in mai…

- China se pregateste sa trimita 100.000 de rate in Pakistanul invecinat pentru a ajuta la combaterea roiurilor de lacuste care devoreaza culturile, informeaza joi BBC.Expertii agricoli chinezi sustin ca o singura rata poate manca peste 200 de lacuste pe zi si poate fi, deci, mai eficienta decat…

- Experții chinezi au confirmat, pe baza unor rezultate obținute in uma unor teste clinice, ca tratamentul impotriva malariei are efecte certe pentru tratarea pacienților infectați cu virusul coronavirus (COVID-19), noteaza agenția de presa chineza, Xinhua. In unanimitate, experții au sugerat ca medicamentul…

- Republica Moldova intenționeaza sa încheie un nou program cu Fondul Monetar Internațional. Declarația a fost facuta, cu puțin timp în urma, de catre premierul Ion Chicu la sfârșitul celei de-a șasea evaluari, finale, a Programului susținut de FMI. „RM a reușit sa…