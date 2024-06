Stiri pe aceeasi tema

- Conform studiilor recente, pierderile de caldura prin acoperiș pot ajunge la 30% din totalul consumului energetic al unei case. Izolarea termica a podului și mansardei este esențiala pentru a menține un climat interior confortabil pe tot parcursul anului, reducand semnificativ costurile de incalzire…

- Cireșele, fructele delicioase care s-au copt deja in pomi, fiind trecut de mijlocul lunii mai, au aparut pe tarabele piețelor din Romania. Chiar daca au aparut la vanzare cireșe romanești, dar și aduse din afara țarii, pentru mulți prețul lor e inca unul destul de ridicat. Insa nu sunt puțini cei care…

- Uleiul de cocos are numeroase beneficii pentru organism. El se consuma pe stomacul gol sau poate fi inclus in anumite preparate simple, precu sunt smoothie-urile sau salatele. Iata tot ce trebuie sa știi despre proprietațile sale.

- In peisajul dinamic al tehnologiei blockchain și al criptomonedelor, inițiativele inovative care combina educația financiara cu dezvoltarea carierei capteaza atenția publicului și a investitorilor.

- De anul acesta a crescut considerabil valoarea bonurilor de masa, se acorda reduceri la impozite, iar pentru cei care au economii și vor sa cumpere titluri de stat, dobanzile sunt preferențiale. Sunt beneficii serioase, chiar și financiare, pentru donatorii de sange, nu doar avantaje pentru sanatate…

- Cu toate ca poate parea neobișnuit, consumul de ceai de usturoi poate aduce o serie de beneficii surprinzatoare pentru sanatate. Puțini sunt conștienți de puterea acestui lichid aromatic, dar cercetarile recente arata ca acest obicei poate aduce numeroase avantaje pentru organism.

- Compania de cercetare sociologica IMAS a prezentat in data de 21 martie rezultatele studiului Barometrul Socio-Politic, noteaza Noi.md. In cadrul sondajului, respondenții și-au exprimat opiniile in privința mai multor aspecte sociale, economice și politice, inclusiv au fost rugați sa se expuna și fața…

- Marti și miercuri, Federatia Nationala a Sindicatelor Unite din Politia Locala Romania organizeaza proteste in fata Ministerului Dezvoltarii. Politistii locali aduc in atenția autoritaților necesitatea acordarii de beneficii materiale pentru conditii deosebite de munca și cer introducerea obligativitații…