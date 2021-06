Cele mai bune cazinouri din București Probabil nu ne vine sa credem ca, in zilele noastre, turismul are o legatura din ce in ce mai stransa cu jocurile de noroc. Exista locații devenite foarte cunoscute din punct de vedere turistic datorita cazinourilor prezente acolo, locații unde jocurile de noroc atrag turiștii. Cele mai cunoscute exemple… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSM 2007 face parte din grupa a 2-a, impreuna cu CSS Odorheiul Secuiesc, CSM București, LPS Piatra Neamț Clujul va gazdui, incepand de maine, 2 iunie, Turneul final al Campionatului Național de handbal al juniorilor 1. In ultimul act al competiției va evolua și CSM Focșani 2007, care a reușit veritabila…

- Politistii din cadrul IGPR fac, joi, 20 de perchezitii domiciliare si 14 verificari economice, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Braila, Buzau si Constanta, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Au fost folosite…

- Inculpatul este acuzat ca, in trei randuri, la intervale de timp diferite, la datele de 24.07.20, 01.08.20 si 18.08.20, o organizat jocuri clandestine de tip alba neagra, ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului a mijloacelor de joc, in scopul obtinerii unor venituri.Judecatoria…

- BUCURESTI. Noroc pentru campioana judetului Arad, Frontiera Curtici, la tragerea la sorti a jocurilor din cadrul primei etape a barajului de mentinere/promovare in Liga 3, editia 2021/2022. Gruparea pregatita de Radu Anca va lupta pentru un loc in esalonul trei al fotbalului romanesc cu una dintre cele…

- Heather Wardle, cercetator la Universitatea din Glasgow, Scoția scrie despre cum dezvoltarea globala a jocurilor de noroc a condus la tensiuni legate de rolul pe care acestea le pot juca si ar trebui sa le joace in societatile actuale. In Kenya, dezvoltarea pariurilor online subliniaza probleme sociale…

- Jocurile de noroc au o istorie indelungata, timp in care au adunat foarte mulți pasionați și practicanți. In mod obișnuit, unii dintre jucatori merg la cazinou pentru a se distra și practica doar jocurile favorite. Insa exista foarte mulți jucatori care aleg cazinourile in speranța ca vor caștiga potul…

- In Romania, peste 80% din oameni sunt credincioși. Peste jumatate dintre locuitorii din București și Ilfov sunt de parere ca fac parte dintr-un plan divin, iar 75% dintre ei pun realizarile pe seama lui Dumnezeu, potrivit unui sondaj facut de Biroul de Cercetari Sociale. Procentul romanilor credincioși…

- Secretarul general al PSD București, Alexandru Hazem Kansou, considera ca alianța dreptei nu funcționeaza in București. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din vina statului „Alegerile locale din 2020 au insemnat pentru…