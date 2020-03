Stiri pe aceeasi tema

- "Orban, ai o singura varianta: mareste alocatiile copiilor! Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arata Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca PNL este incapabil sa guverneze."Il intreb…

- Anul in care raul nu a fost inca facut Suntem sau nu in pragul unei crize economice? Este destul de dificil sa ajungi la adevarul economic trecand prin perdelele de fum ale propagandei oficiale. Iar in 2019 au fost doua și de sens contrar. Am trecut de la declarațiile liniștitoare ca Romania…

- Fatih Gursoy, președintele instituției de invațamant Lumina, care opereaza mai multe școli din țara, a fost ridicat marți dimineața de la domiciliu in urma cererii de extradare din partea Turciei, a declarat soția sa. El e acuzat de ”complot impotriva statului turc”. Fatih Gursoy a ajuns la Parchet…

- Cazinourile sunt o sursa uriașa de mituri, legende și poveșți interesante care par chiar ireale pentru unele persoane. Exista numeroase stațiuni de cazinouri in intreaga lume, care se extind pe o suprafața atat de mare, incat te-ai putea pierde cu ușurința chiar petrecandu-ți ore intregi in ele. Ai…

- Dosarul catastrofei aviatice din 15 decembrie 2014 a fost clasat de Parchetul General, la 5 ani de la tragedia de neinteles! La 5 decembrie 2019 s-au implinit 5 ani de la tragedia de pe lacul Siutghiol, acolo unde cei patru membri ai echipajului unui elicopter SMURD au murit dupa prabusirea aparatului.…

- Proprietarii unui apartament debransat de la incalzirea centralizata ar putea fi obligati sa contribuie la costurile cu energia termica pentru spatiile comune ale blocului, arata o decizie luata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, potrivit Adevarul. CJUE a stabilit ca reglementarile europene…

- „Eu și soacra-mea suntem niște fete de gașca, noi doua. Soacra-mea, contrar stereotipului de soacra, care in general e de poama acra, soacra-mea e de gașca. Așa ca, ce a zis ea de dimineața, eu fiind foarte stresata și nedormita? Soțul meu era plecat, cei mici la gradinița, iar cel mai mic dormea. Și…