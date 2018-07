Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara o patrula din cadrul Poliției comunale Șcheia, a oprit pentru control pe strada Humorului, din localitate, autoturismul condus de o femeie de 28 de ani, din localitate. Intrucat emana halena alcoolica, conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l…

- Accident cu șase raniți, in Timișoara, dupa ce un șofer de doar 19 ani a intrat cu mașina pe contrasens, pe o strada destul de circulata din oraș. Tanarul spune ca a ajuns pe sensul opus pentru ca a incercat sa evite o mașina care ieșea dintr-o parcare. Accidentul s-a petrecut pe strada Gh. Pop de Basești.…

- Un barbat din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, aflat sub influenta alcoolului, a accidentat, in urma cu doua zile, un pieton si a fugit de la locul faptei, se arata intr-un comunicat transmis...

- Conducatorii auto care vor fi depistați la volan în stare de ebrietate avansata vor raspunde penal în fața legii. Astfel prevede noul pachet de legi care mai este supranumit pachetul anti-alcool”. Declarația a fost facuta de ministrul afacerilor interne, Alexandru Jizdan, în…

- Un accident spectaculos a fost provocat la Galati de o profesoara care s a urcat la volan dupa ce a baut o cantitate considerabila de alcool. Soferita vinovata de producerea accidentului este sotia unui politist, potrivit Romania TV. Accidentul s a petrecut pe unul dintre bulevardele orasului Galati,…

- Accidentul s-a petrecut pe unul dintre bulevardele orasului Galati, intr-o intersectie cu sens giratoriu. Potrivit politistilor, femeia a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in mijlocul strazii. Nu au fost inregistrate victime, iar femeia a iesit singura din masina. "O femeie…

- Sotia unui politist, aflata in stare avansata de ebrietate, s-a rasturnat, miercuri, cu masina, intr-o intersectie din Galati, oamenii legii stabilind ca aceasta avea o alcoolemie record, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a fost ranita grav dupa un impact puternic care a avut loc intre doua autoturisme care circulau pe soselele din vestul tarii. O autoutilitara si un autoturism marca Dacia s-au tamponat astazi, in apropiere de ora 12:00, in apropierea localitatii aradene Zabrani, scrie aradon.ro. In varsta de…