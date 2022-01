Cele mai bune articole publicate pe scientia.ro în 2021 In 2022 se vor implini 14 ani de cand am scris primul articol pe Scientia. In aceasta perioada am publicat circa 8.500 de articole, dintre care 500 in 2021, an in care am avut o audiența de circa 2,1 milioane de utilizatori unici. Iata cele mai bune articole publicate in anul 2021 pe scientia.ro. Plus o serie de articole mai vechi ce credem ca merita citite. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

